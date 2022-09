In 26 mila a Napoli al concorso per diventare netturbino, oltre 1.200 sono laureati

Oltre ventiseimila persone, stamattina, a Napoli, stanno tentando il concorso per diventare netturbino. Tra loro oltre 1200 laureati, quasi il 5 per cento del totale. Altri 10.445 hanno un diploma di scuola superiore non richiesto dal bando, visto che sarebbe sufficiente la licenza media.

Le selezioni per 500 posti si svolgono alla Mostra d’Oltremare. I partecipanti sono sottoposti a 50 domande a risposta multipla. I test si svolgeranno da oggi fino al 30, suddivisi su tre turni giornalieri. E Maria non è l’unica laureata: sono 1232 coloro che hanno un titolo superiore come la laurea, quasi il 5 per cento del totale, altri 10.445 hanno un diploma di scuola superiore non richiesto dal bando, visto che sarebbe sufficiente la licenza media.