“Napoli on the Road”, a Londra, si conferma la migliore pizzeria in Europa per il 2025. Questo il risultato secondo la guida più influente nel mondo della Pizza, “50 Top Pizza”, annunciato ieri sera alla Fundación Pablo VI di Madrid, durante una grande cerimonia, trasmessa in diretta sui canali social del network e presentata dalla giornalista e influencer spagnola Verónica Zumalacárregui. Una riconferma importante per Michele Pascarella, dopo il successo dello scorso anno. A seguire la madrilena Baldoria di Ciro Cristiano, che così diventa anche la migliore pizzeria in Spagna per quest’anno. Al terzo posto un ex aequo: Sartoria Panatieri a Barcellona, di Jorge Sastre e Rafa Panatieri, e Via Toledo a Vienna, di Francesco Calò. Per la quarta posizione torniamo a Londra con 50 Kalò, di Ciro Salvo. Per la quinta posizione ci spostiamo in Francia, più precisamente a Puteaux con IMperfetto, del duo Tonino Cogliano e Simone Lombardi. Sesta posizione per Pizza Zulu a Fürth, in Germania, di Gaspare Squitieri. Alla settima posizione troviamo nNea ad Amsterdam, Paesi Bassi, di Vincenzo Onnembo. Per l’ottava posizione torniamo a Madrid con Fratelli Figurato, di Riccardo e Vittorio Figurato, mentre la nona va a Sapori Italiani U Taliana a Bratislava, in Slovacchia, di Andrea Ena. Chiude la top ten Forno d’Oro a Lisbona, in Portogallo, di Tanka Sapkota.

Le prime 20 posizioni della classifica 50 Top Pizza Europa 2025 entrano di diritto nella classifica delle 100 migliori pizzerie al mondo, che verranno premiate l’8 settembre presso lo storico Teatro Mercadante di Napoli, nel corso della cerimonia di premiazione di 50 Top Pizza World 2025. Ecco gli attesissimi Premi Speciali consegnati nel corso della cerimonia di premiazione. Il premio ‘Pizza Maker of the Year 2025 – Ferrarelle Award’ va a Andrea Ena di Sapori Italiani U Taliana a Bratislava; il premio ‘Pizza of the Year 2025 – Latteria Sorrentina Award’ va a Ricordi d’Infanzia di Napoli on the Road, a Londra; il ‘Best Pasta Proposal 2025 – Pastificio Di Martino Award’ va a Matto Napoletano a Skopje; il ‘Best Beer Service 2025 – Peroni Nastro Azzurro Award’ va a Via Toledo, a Vienna; il ‘Best Cocktail List 2025 – Sei Bellissimi Award’ va a Baldoria, a Madrid; il ‘Made in Italy 2025 – Salumi Coati Award’ va a IMperfetto, a Puteaux; il premio ‘Performance of the Year 2025 – Robo Award’ va a Forno d’Oro, a Lisbona; il ‘New Entry of the Year 2025 – Solania Award’ va a Babette, a Stoccolma; il ‘Best Wine List 2025 – La Gioiosa Award’ va a La Piola Pizza, a Bruxelles; il ‘Best Customer Satisfaction 2025 – Maistà Award’ va a nNea, ad Amsterdam; il ‘Best Marketing 2025 – Mammafiore Award’ va a Zielona Górka, a Pabianice; il ‘Best Dessert List 2025 – Latteria San Salvatore Award’ va a Sartoria Panatieri, a Barcellona; il premio ‘Best Fried Food 2025 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award’, infine, va a Fratelli Figurato, a Madrid. Il ‘Green Oven 2025 – Goeldlin’, ovvero il riconoscimento conferito alle pizzerie con grande attenzione alla sostenibilità ambientale, è stato assegnato a Bæst, a Copenaghen, e a Sartoria Panatieri, a Barcellona. L’intera guida EUROPA 2025, composta da 193 pizzerie, vede la Spagna come nazione più rappresentata con 31 locali, seguita da Francia con 22 e Inghilterra e Svizzera entrambe con 16. La città più rappresentata è Parigi con 16 locali seguita da Londra con 11 e Madrid con 9.