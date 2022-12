Napoli, ordinanza anti movida alla vigilia di Natale e a Capodanno: niente brindisi pre serali in strada

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza che regolerà la movida nel periodo delle festività natalizie. Dalle 10 alle 20 del 24 e del 31 dicembre, quindi per la vigilia di Natale e Capodanno, è vietato somministrare cibi e bevande da vendere per l’asporto e somministrare o consumare ogni tipo di bevanda in contenitori di vetro (sia bottiglie che bicchieri) o lattine. Sarà possibile utilizzare solo bicchieri di carta o di plastica, ma resta escluso il servizio di somministrazione ai tavoli all’interno dei locali e nelle aree in concessione. Il divieto vale solo per alcune strade individuate nel provvedimento di Manfredi: si tratta delle aree della movida, strade del quartiere di Chiaia (la zona dei baretti), del centro storico, dei Quartieri Spagnoli, del Vomero. Se si ravvisa un notevole afflusso di persone e di assembramenti con potenziali ricadute negative sull’ordine e la sicurezza pubblica, l’accesso alle strade potrà essere interdetto (fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private). “Nel periodo delle festività natalizie, e in particolare nelle giornate del 24 e 31 dicembre, è fortemente radicata nella città di Napoli – si legge nell’ordinanza del sindaco – la consuetudine degli aperitivi consumati per strada, soprattutto nelle zone di Chiaia, del Vomero, del Centro Storico, dei Quartieri Spagnoli, dove sempre più numerosi i giovani si radunano e si intrattengono all’esterno dei locali sin dalla mattina per il tradizionale scambio degli auguri”. Si ricorda, ancora, che le zone interessate dalla movida “in queste giornate di vigilia diventano spesso teatro di assembramenti che incidono in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole peggioramento delle complessive condizioni di vivibilità cittadina”. Assembramenti che “generano fenomeni di incontrollabilità e congestione delle strade con conseguenti profili di pericolo in termini di sicurezza, di ordine pubblico e di impossibilità di tempestivo intervento dei mezzi in caso di emergenza”. È previsto in ogni caso un rafforzamento dei controlli nelle aree della movida.