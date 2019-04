Napoli, Ospedale delle bambole: lezioni di chimica per bambini

Insegnare ai bambini a creare dei materiali “fai da te” grazie alla conoscenza della fisica e della chimica. L’Ospedale delle bambole di Napoli promuove corsi “creativi e progressivi” di chimica per ragazzi tra i sei e i dodici anni nel suo nuovo spazio nel centro antico.

Laboratorio di Laurence Humier

Laurence Humier, ingegnere belga di formazione, trasferita a Napoli, conduce una ricerca con chimici sui materiali do-it-yourself – fai da te. Ha tenuto laboratori creativi per dimostrare il potenziale legame tra la chimica in cucina e la scienza dei materiali in diversi musei a Parigi, Roma, Genova, Milano Losanna e New York. Ha pubblicato un ebook (“La gastronomia molecolare permetterà di scoprire nuovi materiali”) con il patrocinio della Triennale Design Museum di Milano e del ministero della Cultura belga. Parte delle sua ricerca è dedicata ai bambini.

La presentazione dimostrativa dei laboratori “Pozioni e nozioni” di Humier si terrà sabato 6 aprile nel cortile di Palazzo Marigliano, in via San Biagio dei Librai, 39, alle ore 16. I corsi si svolgeranno domenica 7, sabato 13, sabato 27 aprile e sabato 4 maggio, dalle 16 alle 17,30.

I QUATTRO APPUNTAMENTI

Domenica 7 aprile, ore 16: “Un ingrediente è un materiale!”

(Versa una goccia di liquido su un materiale. “Crea un ritratto!”)

Sabato 13 aprile, ore 16: “Sciogli le macchie!”

(Togliere una macchia con la stessa velocità con cui la si fa, per un

apprendista chimico è un problema elementare!)

Sabato 27 aprile, ore 16 “Arreda la casa del tuo pesciolino rosso!” Su o Giù!”

(Con uno stampo fai da te e una miscela da scoprire insieme, crea

degli oggetti composti da un unico materiale in grado di galleggiare

nell’acqua o annegare come un Titanic!)

Sabato 4 maggio, ore 16 “Dai corrente!”

(Crea una città vulcanica illuminata, applicando un potenziale

elettrico a vari materiali bagnati di una soluzione ionica.)

INFORMAZIONI SULL’EVENTO:

Costi: (contributo associativo)

– La partecipazione ad un solo laboratorio ha un costo singolo di 20 € a bambino

– La partecipazione a tutti e 4 i laboratori ha un costo totale di 50

€ a bambino

– La partecipazione a 2/3 laboratori ha un costo singolo di 15 € a bambino

(biglietti acquistabili anche presso l’Ospedale delle bambole)

*Sconto famiglia: per il 2° e 3° fratello (per un solo laboratorio)

– (Due fratelli) 35 € (anziché 40 €)

– (Tre fratelli) 40 € (anziché 60 €)

Sconto famiglia: per il 2° e 3° fratelli (per 4 laboratori)

-(Due fratelli) 80 € (anzicchè 100 €)

-(Tre fratelli) 120 € (anzicchè 150 €)

Sconto famiglia: per il 2° e 3° fratelli (per 2/3 laboratori)

(Due/Tre fratelli) 12 € (anzicchè 15 €)

Per informazioni e prenotazioni: 081/18639797

Ospedale delle bambole

Scuderie di Palazzo Marigliano

via San Biagio dei Librai, 39

80138 Napoli

ospedaledellebambole.com