Napoli, Ospedale Santobono: un’app per avere informazioni in tempo reale

Una app per ricevere informazioni in tempo reale sullo stato di affollamento e sul numero di bambini in attesa e in trattamento nel pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Si chiama “Santobono Ps Info”, è disponibile da oggi su Play Store e Apple Store, e il suo obiettivo è “evitare, in caso di patologia di bassa complessità, lunghe attese”, spiega in un post pubblicato su Facebook Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso del Santobono. “Questo – aggiunge – è solo il primo passo di una serie di innovazioni che riguarderanno la comunicazione con gli utenti: tante le novità in arrivo al fine di dare la massima assistenza possibile, nei tempi giusti e con il minore disagio per le famiglie e i piccoli pazienti. Abbiamo a cuore la salute dei vostri e nostri bambini”, conclude Tipo. La app è stata realizzata da Gesan srl, società con sede a San Nicola la Strada (Caserta) che realizza attività di consulenza in ambito informatico sanitario.