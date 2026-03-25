Napoli ospita il convegno sino-italiano sulla biodiversità: 40 scienziati cinesi in città

Da domani, giovedì 26, a sabato 28 marzo, Napoli ospiterà il terzo Convegno sino-italiano sulla biodiversità, presso l’Art Hotel San Francesco al Monte (Corso Vittorio Emanuele 328). L’iniziativa è organizzata dal Centro Nazionale per la Biodiversità (NBFC) e dall’Accademia Cinese delle Scienze (CAS), con una delegazione di circa 40 scienziati cinesi presenti in città per tre giorni di confronto.

Il convegno prenderà il via domani alle ore 9:00 con i saluti istituzionali di Luigi Fiorentino, presidente NBFC; Ning Bolun, responsabile relazioni internazionali CAS; Lu Ping, addetto scientifico Ambasciata RPC; Riccardo Coratella, direttore generale NBFC; Ma Keping, segretario generale Comitato nazionale biodiversità; Andrea Lenzi, presidente CNR; Roberto Fico, presidente Regione Campania; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; e Matteo Lorito, rettore Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il simposio si articolerà in sessioni plenarie e tavoli di lavoro settoriali, con focus su diversità biologica marina, terrestre e urbana, tutela dell’ambiente, e potenzialità delle nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale, per contrastare i cambiamenti climatici e promuovere la decarbonizzazione. L’evento è organizzato da Knowledge for Business.

Secondo Luigi Fiorentino, Italia e Cina rappresentano veri e propri “hotspot” mondiali di biodiversità, impegnate a mantenere equilibri ecosistemici sempre più minacciati. “In entrambi i Paesi la biodiversità, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile sono riconosciuti come diritti fondamentali”, sottolinea Fiorentino.

La collaborazione tra NBFC e CAS, avviata alla fine del 2023 e formalizzata con accordi operativi, coinvolge ricercatori impegnati a comprendere e risanare le criticità globali in tema di biodiversità. Il partenariato si distingue per un approccio trasversale e interdisciplinare, con gruppi di lavoro congiunti che integrano competenze diverse.

Tre sono le direttrici strategiche del progetto: