Napoli ospita il XII Certamen nazionale di Matematica “Renato Caccioppoli”

Napoli si prepara ad accogliere la XII edizione del Certamen nazionale di Matematica “Renato Caccioppoli”, un evento di che vedrà protagonisti alcuni tra i migliori studenti italiani. Organizzato dal Liceo Scientifico “G. Mercalli”, il Certamen si terrà venerdì 4 aprile nella sede centrale dell’istituto e rappresenta un’opportunità unica per i giovani talenti della matematica di confrontarsi in una competizione di alto livello accademico. L’iniziativa, nata per onorare la figura di Renato Caccioppoli, grande matematico napoletano del XX secolo, si rivolge agli studenti del quinto anno dei Licei Scientifici italiani che abbiano riportato una media non inferiore a otto in matematica. Circa sessanta partecipanti provenienti da tutta Italia si cimenteranno con una prova appositamente predisposta da docenti universitari del Dipartimento di Matematica “R. Caccioppoli” dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Come ogni anno, la giornata del Certamen sarà articolata in più momenti: la mattina sarà interamente dedicata alla competizione, mentre il pomeriggio vedrà l’atteso intervento di Aniello Buonocore, che terrà una lectio magistralis dal titolo “Modelli (matematici) e personaggi (più o meno) famosi nel gioco del calcio”. A seguire, si svolgerà la cerimonia di premiazione, durante la quale i primi tre classificati riceveranno un premio in denaro e una pergamena.