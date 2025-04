Napoli ospita la prima tappa della Coppa Italia Master Ilca, selezione per i Mondiali

Dal 25 al 27 aprile il Golfo di Napoli ospiterà la prima tappa della Coppa Italia Master Ilca, regata valevole come selezione ufficiale per i Campionati del Mondo Ilca Master 2025, in programma a Formia il prossimo settembre. La, che ha già registrato oltre 130 iscritti provenienti da tutta Italia e quattro atleti stranieri, manifestazione è organizzata congiuntamente dal Circolo Canottieri NAPOLI presieduto da Giancarlo Bracale e dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio Cattaneo della Volta, su delegata della classe Ilca Italia e della Federazione italiana vela. A coordinare l’evento sportivo, il consigliere alla Vela del Circolo Canottieri Napoli Giuliano Cuomo ed il consigliere alla Vela del Rycc Savoia, Nello Oliviero. “Un risultato straordinario che premia la sinergia tra due realtà storiche della vela italiana e – spiega Cuomo – conferma la vocazione internazionale del nostro Golfo, non vedo l’ora di regatare e giocarmela”. “Siamo onorati di accogliere i migliori timonieri Master e contribuire – aggiunge Oliviero – alla promozione di un evento che sono certo rimarrà nella memoria di tutti i regatanti”. A conferire ulteriore prestigio alla regata sarà lo sfidante del Trofeo Nextgeo, offerto dallo sponsor e fortemente voluto dal suo amministratore delegato Vanni Ranieri anche socio del Circolo giallo rosso. Il Trofeo verrà assegnato al vincitore assoluto della classe più numerosa (Ilca6M)e, come da tradizione, sarà annualmente rimesso in palio dopo l’apposizione del nome del vincitore sul basamento, a simboleggiare continuità e memoria sportiva. Le prove si disputeranno su tre giornate, con un massimo di tre regate al giorno. Le flotte Ilca 6 maschile e femminile e Ilca 7 maschile saranno suddivise per categorie di età, con premi ai migliori timonieri in ciascuna classe.