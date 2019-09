Napoli, ovazione per Mattarella al convegno sull’Europa dei Cavalieri del Lavoro a Palazzo reale

Un lungo applauso per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è partit dalla platea del convegno sull’Europa organizzato dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro al Palazzo Reale di Napoli. Il capo dello Stato è entrato nella sala del Teatrino di Corte poco dopo le 12 e ha seguito l’intervento del presidente emerito dell’Accademia nazionale dei Lincei, Alberto Quadrio Curzio. Ha poi preso la parola Antonio D’Amato, presidente dei Cavalieri del Lavoro, che ha ringraziato Mattarella “per quanto ha fatto e sta facendo per l’Italia”.

Nel suo discorso, l’imprenditore napoletano ha sottolineato che “ci sono riforme fondamentali e indispensabili da fare perché l’Italia possa riprendere a crescere e possa anche recuperare autorevolezza e credibilità in Europa”. “Dal rilancio degli investimenti nelle infrastrutture al risanamento del nostro territorio – ha continuato – alla capacità di recuperare competitività con le riforme del mercato del lavoro, della giustizia e della pubblica amministrazione. L’elenco delle cose da fare è lungo, però bisogna farle, è una necessità che avvertiamo tutti i giorni sulla nostra pelle, come italiani, come imprenditori e come europei”. E sulla green economy ha aggiunto: “Non c’è contraddizione tra sviluppo economico ed economia sostenibile. Anzi, salvare il pianeta ed essere dal punto di vista ambientale sostenibili, è una necessità di tutti ed è imprescindibile”. “Salvare il pianeta ed essere dal punto di vista ambientale sostenibili, è una necessità di tutti ed è imprescindibile”. D’Amato ha toccato anche i temi sollevati dalla manifestazione ambientalista di ieri. Non esiste una “contraddizione – ha sostenuto – tra sviluppo economico ed economia sostenibile, anzi” e le imprese sane sono quelle “che possono ancora di più far leva sulla capacità di essere sostenibili dal punto di vista ambientale e i risultati delle tecnologie e dello sviluppo economico vanno investiti anche per rendere il pianeta più saldo”.