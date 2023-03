Napoli, partita negata ai tifosi dell’Eintracht: striscione a Monaco contro il ministro Piantedosi

I tifosi del Bayern di Monaco hanno esposto uno striscione contro il ministro degli Interni italiano, Piantedosi, durante il match contro il Paris Saint Germain ritorno degli ottavi di Champions League. “No ai divieti per i tifosi, Piantedosi uomo di m…”, si legge. La scritta all’indomani della decisione del governo italiano di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi dell’Eintracht Francoforte per la sfida di Napoli contro gli azzurri di Spalletti in programma mercoledì 15 marzo sempre per il ritorno degli ottavi della massima competizione europea. Il divieto, in seguito agli scontri fra le opposte tifoserie nella gara di andata.

Antoniozzi: Intervenga l’Uefa

“Vorrei chiedere a Ceferin se l’Uefa dormiva ieri sera a Monaco, quando i tifosi del Bayern hanno esposto uno striscione in italiano gravissimo contro il ministro Piantedosi: quello stadio va squalificato”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Le reazioni isteriche della società Eintracht che protesta contro una decisione presa per motivi di ordine pubblico fanno ridere – osserva Antoniozzi -, ricordiamo loro la devastazione di Roma, nel dicembre del 2018, ad opera dei loro tifosi. L’Uefa che dà lezioni all’Italia deve chiarire come sia stato possibile, durante Bayern-Psg, mostrare quello striscione, e deve prendere provvedimenti coerenti con la sua politica di non violenza e di rifiuto della politicizzazione del calcio: anche per questo, mercoledì 15, tiferemo tutti Napoli”.