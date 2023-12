Napoli, passeggiate spettacolari alla scoperta di Rua Catalana. Visite guidate nell’antico borgo del porto

Rua Viva! è un programma di passeggiate spettacolari alla scoperta di Rua Catalana, un borgo incastonato nel dedalo di strade di Napoli, nella zona del Porto, che riconduce i visitatori direttamente nel medioevo.

Gli eventi che si terranno durante le festività natalizie, nati dalla collaborazione fra la Compagnia Teatrale Taverna Est e l’Associazione Apsis Tour Napoli, si snoderanno per i vicoli con visite guidate alla scoperta del quartiere porto e di personaggi storici, letterari e immaginari che hanno vissuto nella nostra città. Rua Viva, che fa parte del progetto Amuleti creato da Sara Sole Notarbartolo per arricchire la proposta culturale rivolta al turismo cittadino, è l’occasione per attraversare la città e scoprirne i segreti restando al centro storico ma in percorsi meno battuti e affollati. “Con la mia compagnia- scrive Notarbartolo- desideriamo impegnarci per proporre ai visitatori della città, ma anche ai napoletani che desiderano approfondire e curiosare sulla nostra storia, un’offerta di qualità, un’esperienza che si trasformi in un bel ricordo e restituisca a chi partecipa il valore e la preziosità di un approccio culturale ai nostri luoghi storici”.Tutte le visite, curate da Sal Cammisa, guida autorizzata della Regione Campania, termineranno con uno spettacolo in un luogo speciale.

IL PROGRAMMA

26 dicembre ore 19,00: itinerario dedicato ai fantasmi del porto e della Rua, che terminerà con lo spettacolo Capuzzelle dedicato al culto delle anime pezzentelle a personaggi tra i più e meno noti della storia di Napoli. Fra loro: Ferdinando di Borbone, Gesualdo Da Venosa, La Capuzzella di Lucia la sposina e la Ciulla della Pignasecca, prima direttrice di teatro d’Europa che nel 1600 fece scandalo in città.

28 dicembre ore 19,00: itinerario dedicato ai poeti e agli scrittori che hanno attraversato Napoli, con lo spettacolo Quel fantasma di poeta famosissimo che farà scoprire una nuova prospettiva dei giorni vissuti a Napoli da Giacomo Leopardi

30 dicembre ore 19,00: itinerario dedicato alle figure femminili che hanno fatto la storia di Napoli pur rimanendo nell’ombra, con in finale lo spettacolo Lucrezia, Regina Fantasma.

La prenotazione è obbligatoria, ogni guida più spettacolo ha un costo di 20 euro. Per conoscere la partenza e gli itinerari delle passeggiate contattare Aspis Tour 3493263083. O Taverna Est Teatro 3518037957 tavernaest@yahoo.it