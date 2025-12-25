Napoli, pedoni a rischio sul piazzale della stazione di Santa Maria degli Angeli. E viene in mente un antico detto…

di Paolo Pantani

Quando in aereo tornavo da Bruxelles, dopo un meeting europeo, incrociai Ciriaco De Mita, seduto al mio fianco e gli parlai del progetto pilota urbano innovativo Piazze Telematiche di Scampia, a rischio di fallire per la assenza di un piano gestionale, “o viecchio”, così veniva chiamato dagli Irpini mi disse: “Paolo noi facciamo le cose “nuove”, siamo sempre i primi in questo, ma poi ci mettiamo dentro le cose” vecchie”.

Aveva perfettamente ragione, con la sua saggezza.

Infatti una società decadente, anche quando coraggiosamente si si cimenta sulla innovazione, non riesce a fare innovazione di processo, solo atti unici, non si continua fino in fondo e fino alla fine, è project management, vecchio pallino di Paolo Peddis, ingegnere minerario di Iglesias, mio maestro al Formez. Grandissimo e durissimo formatore di project manager.

È così purtroppo, la società decadente non crede a se stessa, ergo si disunisce dagli obiettivi, degradandosi tempestivamente.

È il caso della stazione della Metro 6 a Chiaia-Santa Maria degli Angeli, ultima opera pubblica, iniziata nel 2008 dopo anni e anni di progettazione, se non erro. Doveva essere una infrastruttura multifunzionale, con ascensori e spazi pubblici di incontro sul piazzale della stazione a piazza Santa Maria degli Angeli.

I treni sotto passano ogni venti, o trenta minuti, vanno solo a piazza Municio, e chiudono alle 15,30, devono ancora finire i concorsi per i capi treni

Comunque il piazzale è terminato, luogo simbolico, di infrastruttura moderna e architettonica di mobilità urbana.

L’ergonomia in architettura! È fondamentale progettare spazi che siano funzionali e comodi per gli utenti. L’ergonomia si occupa di studiare come le persone interagiscono con l’ambiente costruito e di creare soluzioni che migliorino la qualità della vita.

Principi di ergonomia in architettura

1. Accessibilità: garantire l’accesso a tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche.

2. Spazio personale: rispettare lo spazio personale degli utenti e creare aree di comfort.

3. Illuminazione e ventilazione: garantire una buona illuminazione e ventilazione naturale.

4. Mobilità: progettare spazi che facilitino la mobilità e la circolazione.

Esempi di ergonomia in architettura

1. Spazi pubblici accessibili: progettare piazze e spazi pubblici che siano accessibili a tutti.

2. Edifici sostenibili: progettare edifici che siano energeticamente efficienti e rispettino l’ambiente.

3. Spazi di lavoro ergonomici: progettare uffici e spazi di lavoro che promuovano la produttività e il benessere.

Sul piazzale della stazione a Piazza Santa Maria degli Angeli non è così. Infatti

non esiste ergonomia, né congruità spaziale, uno o guarda avanti e si scansa il palo della illuminotecnica, con la annessa cartellonistica di propaganda, o a terra, per scansarsi lo scivolo per portatori di handicap, può capitare a chiunque di cadere rovinosamente, via Gennaro Serra é in discesa, sono capitati diversi incidenti accidentali, le vittime non vogliono pubblicità.

Questa è la mobilità sostenibile delle infrastrutture moderna.. che schifo.

Bisogna assolutamente spostare il palo della illuminotecnica e della propaganda da mezzo al piazzale è vicinissimo allo scivolo per le carrozzella dei portatori di handicap, il pedone in discesa, per scansarsi il palo, mette il piede destro sullo scivolo in dislivello e cade rovinosamente, è un ostacolo architettonico, una fabbrica di portatori di handicap. Abbiamo già al Monte di Dio ostacoli architettonici gravissimi, la doppia scala vanvitelliana a Palazzo Serra di Cassano discrimina la universalità della utilità sociale ai portatori di handicap, non è risolvibile purtroppo, la scalinata è soggetta a vincoli, è un ostacolo architettonico antico.

Ma non possiamo accettare anche gli ostacoli architettonici moderni, dopo aver spesso un quantitativo enorme di risorse pubbliche, con un servizio ancora a mezza giornata e incompleto.

Ecco dunque le ragioni del titolo :”abbiamo fatto un bacile d’oro per buttarci il sangue”.

Spostate quel palo, prego, prima che ci siano altre vittime stradali, la popolazione residente a Monte Echia è, per la maggior parte, vetula et infirma, Le cadute sono micidiali e letali. E’ proprio il caso di dire che tenimme ‘o vacile d’ oro pe ce jetta”o sanghe rinto.