Napoli per due giorni capitale del bridge: assegnati i titoli del torneo nazionale e della competizione allievi

Due giornate di gara e partecipazione da tutta Italia per il torneo nazionale di bridge “Città di Napoli”, manifestazione dedicata quest’anno alla memoria di Carla de Iorio, figura di spicco del bridge in Campania: disciplina che a Napoli vanta una grande tradizione avendo dato i natali a campioni del calibro di Forquet, Chiaradia, Valente e Garozzo,

Con il Golfo di Napoli e il Vesuvio a fare da sfondo alle gare, l’evento, organizzato grazie alla collaborazione tra Bridge Partenope, Palcan Bridge, Neapolis Bridge, Flegrea Bridge e Il Clubino Bridge Napoli, si è svolto il 20 e 21 giugno e ha proposto un programma articolato in un torneo a squadre, un torneo a coppie e una competizione riservata agli Allievi.

A coordinare l’organizzazione è stata la presidente del Comitato regionale campano della Federazione Italiana Gioco Bridge, Pamela Bevilacqua, che aveva sottolineato l’importanza di riportare un appuntamento di rilievo nazionale nella città considerata una culla del bridge italiano.

Torneo a squadre, dominano Cimmino e Fioretti

Le sfide della Fase 2 (Round 3) hanno regalato verdetti entusiasmanti, con le squadre suddivise in cinque gironi di merito.

Girone A: Il trionfo assoluto è andato alla squadra CIMMINO (Piera Cimmino, Bruno Zaccaro, Stella Iovino, Mario Bussone), capace di sbaragliare la concorrenza d’élite stampando un punteggio di 105,82 VPS. Piazza d’onore per la formazione Petrelli (99,51 VPS), seguita sul podio da Santolini (98,19 VPS) e al quarto posto da Fantoni (90,25 VPS).

Girone B: Una battaglia sul filo dei centesimi ha visto primeggiare la squadra FIORETTI (Francesco Fioretti, Emanuele Mantineo, Aldo Giovanni Gerli, Omero Simone) con 99,57 VPS, che ha scalzato per un soffio Bianchi (99,39 VPS) e Masucci (99,35 VPS).

Girone C: Vittoria di autorità per la squadra CARE’ (Livia Carè, Bernardo Biondo, Niccolò Fossi, Riccardo Giordano, Federico Assenzo) con 92,54 VPS, davanti a Valente (91,18 VPS) e Parolaro (90,87 VPS).

Girone D: Dominio netto per la formazione BELLONE (Giovanni Bellone, Renata Pollio, Olga Auricchio, Luciano Roberti) che chiude in vetta a quota 91,41 VPS.

Girone E: Ad aggiudicarsi la prima piazza è stata la squadra SESSA (Salvatore Sessa, Stefano Uccello, Clodomiro Murolo, Arturo Saltelli) con 83,19 VPS, resistendo al forcing di Guariglia (81,10 VPS).

Torneo a Coppie: Di Giulio-Dimitrov sul tetto di Napoli

La classifica cumulata su 36 smazzate (Fase 1, Gironi A-B-C) ha incoronato la coppia formata da Laura Di Giulio e Kristian Dimitrov. Con una prestazione maiuscola e una percentuale mostruosa del 67,86% (1199,81 punti), i due hanno letteralmente dominato la scena.

Il podio è completato da due binomi di altissimo profilo: al secondo posto si sono classificati Bernardo Biondo e Niccolò Fossi con il 66,62% (pur avendo totalizzato il punteggio assoluto più alto di 1247,17 punti sanzione), seguiti sul terzo gradino del podio da Omero Simone ed Emilio Tinessa (66,57%). Nota di merito per la presidente-giocatrice Pamela Bevilacqua che, in coppia con Antonio Fabrizio, ha chiuso in un’onorevole 18ª posizione (54,41%) su un field agguerritissimo di ben 69 coppie.

Torneo Patton: si impongono Formicola-Salerini e D’Andrea-Testa

La spettacolare ed esigente formula Patton (svoltasi su 20 smazzate) ha visto un bellissimo confronto diviso per orientamento dei tavoli e culminato dopo 5 round di fuoco.

Nello schieramento Nord/Sud, la vittoria è andata saldamente alla coppia Formicola – Salerni, che ha totalizzato 31,00 VPS (con un differenziale IMPS di +8,61), precedendo la coppia Esposito – Oliva (28,00 VPS).

Sul fronte Est/Ovest, prestazione eccezionale per il duo D’Andrea – Testa, capace di scavare un solco profondissimo sui rivali chiudendo in prima posizione con ben 48,00 VPS e un clamoroso differenziale IMPS di +13,33. Seconda piazza per Niccolai – Peluso a quota 28,00 VPS.

Nella classifica cumulata finale per squadre del torneo Patton, a guardare tutti dall’alto della prima posizione è la formazione Cevoli.. Testa con 133,22 VPS, tallonata al secondo posto da Esposito.. Peluso (123,48 VPS) e al terzo da Iaccarino.. De Lucia (120,64 VPS).

Un’edizione indimenticabile, insomma, che rilancia con forza la Campania e la città di Napoli nel cuore del bridge italiano, onorando nel migliore dei modi il ricordo e l’eredità sportiva di Carla de Iorio.

Nel torneo principale a squadre, disputato con formula Danese Swiss, il successo nel Girone A è andato alla squadra Cimmino, composta da Piera Cimmino, Bruno Zaccaro, Stella Iovino e Mario Bussone, che ha chiuso al primo posto con 105,82 Victory Points. Alle sue spalle le formazioni Petrelli e Santolini.

Nel Girone B si è imposta la squadra Fioretti con 99,57 Victory Points, precedendo di misura Bianchi e Masucci, in una classifica particolarmente equilibrata.

Nel Girone C vittoria per la squadra Carè, formata da Bernardo Biondo, Livia Carè, Niccolò Fossi, Riccardo Giordano e Federico Assenzo, davanti alla squadra Valente, nella quale figurava anche la stessa Pamela Bevilacqua.

Nel Girone D primo posto per la squadra Bellone, che ha preceduto Fiorellino e Giubilo.

Nel Girone E, infine, successo della squadra Sessa, davanti a Guariglia e Guadagno.