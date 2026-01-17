Napoli, per l’America’s Cup nuovi interventi su Castel dell’Ovo

Prosegue il percorso di recupero e valorizzazione di Castel dell’Ovo. La giunta comunale di Napoli, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi e della vicesindaca con delega all’Urbanistica Laura Lieto, approva in linea tecnica il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l’intervento denominato “Castel dell’Ovo per l’America’s Cup – Completamento dell’intervento di valorizzazione”. L’atto approvato prevede un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Tali risorse derivano dal recupero di residui di mutui della Cassa Depositi e Prestiti, individuati grazie a un’accurata ricognizione contabile degli uffici comunali, che permettono di accelerare i tempi di esecuzione senza gravare sul bilancio corrente. L’intervento e i lavori I nuovi fondi saranno destinati a opere prioritarie per la fruibilità del monumento, tra cui:

il completamento della parte impiantistica del Castello per garantirne un’effettiva rifunzionalizzazione moderna;

l’intervento di illuminazione monumentale della Rampa Normanna;

opere di mitigazione e monitoraggio ambientale.

Questi interventi si aggiungono ai finanziamenti già attivati, come gli 8 milioni di euro del Piano Sviluppo e Coesione (FSC) per i primi lotti di riqualificazione e i 2,05 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza della scogliera e del fronte del Ramaglietto .