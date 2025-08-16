Napoli, piano straordinario per il decoro urbano

Proseguiranno fino a domenica le attività, volute dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, per garantire maggior decoro urbano e migliori servizi alla città nel week-end di Ferragosto.

Nuovi interventi di Asia, si legge in una nota, per il lavaggio delle campane della raccolta differenziata e per la pulizia delle aree adiacenti, il lavaggio dei cestini e dei marciapiedi nelle aree di maggiore transito, il diserbo, lo spazzamento meccanizzato e il lavaggio strade. Gli operatori sono intervenuti in Via Cesario Console, via Toledo, piazza Municipio, Via Medina, Via Monteoliveto, piazza Trieste e Trento, Via Monte di Dio, Piazza Cavour, Piazza Carità, Piazza Dante.

Gli addetti di Abc hanno effettuato la manutenzione e la pulizia di alcune fontane cittadine in Piazza Municipio, Piazza Cavour, della Scapigliata e della Selleria. Gli addetti della Napoli Servizi sono intervenuti invece per due interventi di pulizia presso la Tomba di Virgilio e in Galleria Umberto.

Tutte le attività, che proseguiranno nelle prossime settimane, rientrano nel piano del Tavolo del Decoro Urbano, istituito presso la Direzione Generale del Comune, coordinato da Ciro Turiello, con la collaborazione delle aziende partecipate, la Polizia Locale, l’Unità di Strada dei servizi sociali e dell’Assessorato alla Salute e al Verde e Assessorato alla Polizia Municipale e alla Legalità.