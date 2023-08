Napoli, Piazza del Plebiscito: intesa con il Governo. Saranno restaurati il colonnato e l’area sotterranea

Valorizzare, migliorare e gestire il complesso monumentale di Piazza del Plebiscito e dei suoi spazi ipogei è l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto oggi, frutto di una intensa collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte: dalla Prefettura di Napoli, il Fondo Edifici Culto (FEC), il Comune di Napoli, l’Agenzia del Demanio e il MiC-Soprintendenza Archeologia. Con la firma di questa intesa, che avrà la durata di sei anni, l’Agenzia del Demanio assume il ruolo di soggetto attuatore dell’investimento e stazione appaltante per tutti i lavori di restauro del colonnato e dei locali di proprietà del Fondo Edifici Culto. L’Agenzia, inoltre, su committenza del Comune di Napoli, attraverso la Struttura per la Progettazione, avvierà le fasi di concorso per un intervento di lighting design per valorizzare la Piazza, il colonnato e le sue quinte. Obiettivo dell’intervento è quello di riportare alla memoria la grandezza della Piazza, carica di valore storico, protagonista della città: centro decisionale, polo di attrazione di corti reali, luogo di incontro e di governo, la Piazza ha cambiato nel tempo nome fino a quello attuale di Piazza del Plebiscito quando il 21 ottobre del 1860 venne decretata l’annessione del Regno delle Due Sicilie al Regno d’Italia. Un luogo affascinante, ricco di storie e di leggende, sotto il quale si stende un viadotto sotterraneo che congiunge il Palazzo Reale con piazza Vittoria, che che fece costruire Ferdinando II di Borbone.

Sei metri sotto la basilica di San Francesco di Paola, nel largo del Plebiscito, c’è un’altra piazza. Un’area sotterranea di oltre mille metri quadri, che nell’Ottocento fece realizzare il re Gioacchino Murat, riqualificata di recente dal Comune e dal Provveditorato alle opere pubbliche grazie a un progetto che ha coinvolto anche l’Agenzia del Demanio, la Curia, il Fec, la Soprintendenza e la Prefettura e destinata a diventare un luogo per esposizioni ed eventi, capace di contenere fino a 300 persone. Si potrà finalmente scendere nel ventre della città e ammirare gli archi di tufo, resti dei palazzi ottocenteschi demoliti per lasciare posto all’ipogeo, restituito a cittadini, visitatori e turisti. L’attrazione di finanziamenti e la conseguente attività progettuale consentiranno di attuare un’efficace azione di tutela, indispensabile al mantenimento del complesso e alla sua valorizzazione. L’attuazione di questi investimenti genererà la riqualificazione di tutta l’area, coinvolgendo monumenti di immenso pregio come il Teatro S. Carlo e la Galleria Umberto.