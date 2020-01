Napoli, pietre di inciampo: la comunità ebraica diserta la cerimonia del Comune

Diventano “pietre della discordia” le “Stolpersteine” che saranno installate a Napoli in memoria delle vittime del nazi-fascismo. Una dura presa di posizione è stata assunta dalla Comunità ebraica per l’annunciata presenza alla cerimonia di inaugurazione di martedì prossimo dell’assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Eleonora di Majo, accusata di aver espresso – prima di essere nominata assessore della giunta de Magistris – posizioni contrarie allo Stato di Israele. “Le mie erano affermazioni per quanto aveva fatto Netanyahu – dice – ma la mia posizione contraria alle politiche di apartheid del governo israeliano (rpt, e non allo Stato d’Israele) non è assolutamente essere antisemita. Davvero non capisco il perché di questa sovrapposizione pericolosa”. Perché è di antisemitismo l’accusa che le rivolge la Comunità ebraica che ha fatto sapere che non sarà presente alla posa delle pietre di inciampo in piazza Bovio, che dovranno ricordare Amedeo Procaccia, Iole Benedetti, Aldo Procaccia, Milena Modigliani, Paolo Procaccia, Loris Pacifici, Elda Procaccia, Luciana Pacifici, Sergio Oreste Molco, tutti membri della Comunità ebraica di Napoli, costretti ad abbandonare le proprie case al momento della promulgazione delle leggi razziali per cercare rifugio altrove, tutti arrestati e deportati ad Auschwitz e assassinati dalla furia nazista. L’iniziativa era stata avviata dal precedente assessore alla Cultura, Nino Daniele, che aveva accolto la proposta dei giornalisti Alfredo Cafasso Vitale e Nico Pirozzi con l’artista tedesco Gunther Demnig. “Io l’ho portata avanti – sottolinea la De Majo – e ritengo che sia stato giusto farlo. Ci sono ragazzi, nelle scuole, che non sanno niente di leggi razziali, che ignorano cosa sia accaduto durante il fascismo e il nazismo”. “Viviamo in un momento di rigurgiti antisemiti e sembra che nessuno se ne preoccupi – aggiunge – Questi riverberi vanno cercati altrove, a destra. Per me parla la mia storia, ma anche il mio presente”. Se all’inizio, quando l’installazione fu proposta al predecessore della de Majo, l’iniziativa aveva trovato l’appoggio della Comunità ebraica, le cose, con il cambio ai vertici dell’assessorato, sono cambiate. “Non ci si dica, ancora una volta, che antisionismo e antisemitismo sono cose diverse tra loro – si legge nella nota della Comunità ebraica – No, antisionismo e antisemitismo sono le due facce di un’identica medaglia, come ha più volte ricordato l’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra)”. “Diserteremo non solo la cerimonia del 7 gennaio, ma anche tutte quelle che vedranno la presenza della signora Eleonora de Majo – aggiungono – Una persona che, lo ribadiamo, ha espresso giudizi tanto superficiali quanto offensivi per quegli ebrei che, sia a Napoli che in tutta la diaspora e in Israele, sono stati testimoni del più grande progetto di genocidio che mente umana abbia mai concepito». La posizione della Comunità ebraica è stata condivisa dalla Federazione Italia-Israele. «La presenza dell’assessore alla Cultura, Eleonora de Majo appare in tale occasione quanto mai inadeguata – afferma il presidente Giuseppe Crimaldi – Ripetere, come continua a fare l’assessore de Majo, che antisionismo e antisemitismo sono cose diverse tra loro equivale a mascherare inutilmente il proprio odio nei confronti di uno Stato, Israele, che continua a rimanere unico faro di democrazia in un Medio Oriente infiammato dalle guerre, dagli integralismi e dal pregiudizio”.