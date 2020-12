Napoli, poker contro la Roma nel giorno dell’addio a Maradona

di Diego Pantani

II Napoli sfodera una prestazione di carattere contro la Roma nella

prima sfida allo stadio S.Paolo del dopo Maradona, spentosi mercoledì

scorso 25 Novembre, nello stesso giorno di George Best e Fidel Castro,

a soli sessanta anni. Nella mattinata a rendere gli onori al ”Pibe de

oro” anche il dirigente giallorosso Bruno Conti, che ha rilasciato un

mazzo di fiori sul murales del campione argentino ai Quartieri

Spagnoli. Prima della gara, un minuto di raccoglimento e Napoli che

gioca con una maglia biancoceleste a strisce che ricorda quella della

nazionale Argentina. Nei primi 30′ della gara non accade molto poiché

le due squadre si temono e non si fanno male. II destino vuole che a

sbloccare il risultato ci pensi proprio un figlio di Napoli, Insigne,

con una punizione sotto la curva A, che batte Mirante proprio con una

specialità del numero dieci argentino. Unico squillo immediato della

Roma è quello del 32’pt di Cristante, che da buona posizione spara

alto. II vantaggio da convinzione al Napoli che al 42’pt potrebbe

raddoppiare, progressione di Zielinski sulla sinistra, il polacco vede

Mertens che prova un diagonale sul quale Mirante si allunga e mette in

angolo. Nell’intervallo Fonseca è costretto a cambiare Veretout per

Villar per delle noie muscolari, ma è la tutta la Roma di fatto a non

scendere in campo; infatti al 63’st ecco un contropiede del Napoli,

Insigne vede Fabian Ruiz, che stoppa col destro e poi, col sinistro,

porta gli azzurri al doppio vantaggio. Al 65’st mister Gattuso

effettua un primo cambio inserendo Politano per un Lozano, apparso in

ottime condizioni di forma. All’80’st va alla conclusione Elmas e

Mirante respinge, sulla ribattuta si inserisce Mertens, che arrotonda

il risultato e fa 3-0. Ma non è finita, all’86 Politano, dopo

un’azione personale, dribbla un paio di difensori giallorossi e, dopo

aver superato il portiere in uscita, chiude il risultato sul 4-0. Al

90’st l’arbitro Di Bello non da recupero e pone fine alle ostilità che

vede la squadra azzurra rilanciarsi nella parte alta della classifica,

dedicando la vittoria al suo infinito campione, al quale sarà legato

il nome dello stadio che si chiamerà Diego Armando Maradona.