Napoli, a Ponticelli nasce l’orto della salute a scopo sociale

La giunta comunale, su proposta degli assessori al Verde Urbano – Ciro Borriello e alle Politiche Sociali – Roberta Gaeta, ha approvato una delibera per la gestione di un Orto della salute a scopo sociale da realizzarsi presso un’area appositamente individuata del Parco De Filippo nel quartiere Ponticelli. L’atto deliberativo è il frutto di un rapporto di collaborazione istituzionale tra l’Amministrazione Comunale di Napoli ed il Dipartimento Dipendenze/Uoc Dipendenze Nord della Asl Na 1 Centro, mediante il Centro Diurno Lilliput. “Il progetto – hanno detto gli Assessori Gaeta e Borriello – realizza azioni perseguite da entrambi gli Enti con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e il superamento del disagio nelle fasce piu’ fragili della popolazione in condizione di dipendenza, attraverso progettualita’ innovative e sperimentali attuate con una rete territoriale composta da numerosi soggetti pubblici e privati”. “Questa sperimentazione – hanno aggiunto – mette insieme verde pubblico e categorie disagiate all’insegna del connubio tra valorizzazione degli spazi pubblici ed inclusione sociale. L’agricoltura in citta’, attraverso la costituzione di orti urbani su suoli pubblici, si sta affermando a livello nazionale per i benefici psico-fisici e lo sviluppo delle relazioni sociali derivanti dalla pratica agricola comune, all’interno o a ridosso dei perimetri urbanizzati”.