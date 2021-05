Napoli, pronta la convenzione tra il Comune e la Gevi Basket per la gestione del Palabarbuto

Pronta la convenzione tra il Comune di Napoli e la società sportiva Gevi Napoli Basket per la gestione del Palabarbuto. Se n’è discusso oggi in commissione Sport al Comune, presieduta da Carmine Sgambati, insieme al presidente della Gevi, Federico Grassi, e l’assessore allo Sport, Ciro Borriello. Entro dieci giorni, ha annunciato l’assessore, verrà redatta e sottoposta alla commissione consiliare Sport una bozza di convenzione, dopodiché il documento passerà alla giunta comunale per l’approvazione. Durante l’incontro è stato anche evidenziato l’importante lavoro fatto dalla Napoli Basket, prima squadra cittadina a livello cestistico, in termini di collaborazione con l’amministrazione comunale per iniziative di inclusione e coinvolgimento della città. “Una scelta politica precisa – ha concluso Borriello – che attraverso la modalità convenzionale con la società punta a un accordo che favorisca il processo di identificazione della città con la sua squadra di basket e la struttura che la ospita”. Sui dettagli della convenzione, il consigliere Vincenzo Moretto (Misto-Lega Salvini Napoli) ha ricordato “l’importanza di non allontanarsi mai dalla strada maestra, che prevede che i beni del Comune restino a disposizione della città, ed ha auspicato che il documento disciplini adeguatamente”, tra l’altro, “il ruolo delle altre squadre che possono essere ospitate nel palazzetto e i termini della manutenzione, evitando, visti i precedenti, tempi morti e lungaggini burocratiche”