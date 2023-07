Napoli, proposta di recupero della Sorgente del Beverello

Torna d’attualità la proposta di il recupero della sorgente del Beverello sotto il Palazzo Reale di Napoli, nei locali della Cavallerizza in Parco Castello, oggi Polisportiva Partenope, “ente morale”. Paolo Pantani (presidente emerito di Acli Beni Culturali), che si è già occupato delle campagne per il recupero delle acque ferrate di Santa Lucia a Mare e di Agnano, in questo video che pubblichiamo ripercorre la vicenda. La Sorgente del Beverello veniva usata per fare il carico d’acqua per i velieri che andavano molto lontano e nelle Americhe, perché che si riteneva fosse l’unica acqua al mondo non soggetta a putrefazione. Per questo motivo il molo adiacente nella Darsena di Napoli si chiama Beverello.