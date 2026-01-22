Napoli, prorogata al 16 aprile la scadenza per il pagamento del saldo Tari 2025

La giunta comunale di Napoli, su proposta dell’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta , ha approvato la variazione della scadenza per il pagamento del saldo Tari 2025. La nuova data è fissata al 16 aprile 2026 , in sostituzione della precedente scadenza del 16 febbraio 2026. La decisione è stata presa in seguito all’introduzione, nel mese di ottobre 2025, di un nuovo applicativo per la gestione della Tari, che ha richiesto attività di verifica e testing per garantire la corretta migrazione dei dati e ridurre la probabilità di errori. Tali operazioni, insieme ai tempi necessari per la stampa e il recapito degli avvisi di pagamento, hanno reso necessario il differimento della scadenza. Per tutte le info è possibile consultare la pagina del sito istituzionale del Comune a questo link.