Napoli, protesta Lsu davanti al Comune. De Magistris rassicura: Stabilizzazioni entro fine anno

Manifestazione degli Lsu davanti al Maschio Angioino dove era in corso il Consiglio comunale per l’approvazione del bilancio. All’origine della protesta le preoccupazioni legate alla loro stabilizzazione in Comune. Al termine del Consiglio, il sindaco, Luigi de Magistris, si e’ fermato a parlare con i manifestanti. “Per procedere alle stabilizzazioni dobbiamo approvare il bilancio – ha detto – il mio impegno, su cui sto lavorando, e’ riuscire a concludere tutto entro il 31 dicembre e vorrei procedere anche alle stabilizzazioni che erano previste per il 2021. Ci mancano 500mila euro”, ha spiegato sottolineando che “per portare a casa questi risultati e’ necessario che la citta’ abbia un’amministrazione”.