Napoli, pubblicato il decalogo per l’iscrizione all’Anagrafe delle persone senza fissa dimora

“Dopo due mesi di sospensione dovuti a difficoltà amministrative derivanti soprattutto dai continui aggiornamenti delle procedure di iscrizione anagrafica per le fasce sociali più fragili, grazie alla proficua collaborazione con l’Assessora Buonanno e i Servizi Anagrafe ed Inclusione Sociale, abbiamo finalmente pubblicato un decalogo che semplifica e rende più agevole l’attuazione, da parte delle anagrafi municipali, delle disposizioni in materia di iscrizione anagrafica delle persone senza dimora”. Lo afferma in una nota l’assessore comunale di Napoli, Laura Marmorale. “Un atto importante, poiché, attraverso l’acquisizione di una residenza anagrafica si garantisce l’accesso ai fondamentali diritti di cittadinanza (come, ad esempio,accesso ai servizi sociali, alle strutture di accoglienza comunali, ai servizi sanitari e previdenziali) necessari per compiere passi verso l’emersione dall’esclusione sociale e dall’emarginazione. La disposizione prevede la possibilità di affidare alle persone senza dimora una residenza di prossimità che consente di registrare sul documento di identità un indirizzo realmente esistente nei pressi dei luoghi abituali di ritrovo. In questo modo si supera la precedente procedura che affidava alle persone senza dimora un indirizzo convenzionale virtuale.”, conclude Marmorale.