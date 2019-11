Napoli, qualità della vita nelle università: esperienze europee a confronto per la promozione del benessere

“La qualità della vita organizzativa nelle università: esperienze europee a confronto per la promozione del benessere”: è il titolo del seminario, che si terrà a Napoli il 29 novembre, organizzato dal Gruppo Interatenei QoL@Work, dell’Associazione Italiana di Psicologia, con il patrocinio del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli “Federico II”, dell’Associazione Italiana di Psicologia-Sezione per le Organizzazioni e della Società Italiana di Psicologia della Salute. “Obiettivo dell’incontro – spiega una nota – è quello di rafforzare la consapevolezza del personale docente e non docente circa i rischi di cattiva gestione dei fenomeni di stress, sottolineando l’importanza di promuovere strategie innovative per una migliore gestione delle relazioni professionali e del benessere in accademia e proporre interventi formativi mirati”.

Verranno presentate le linee guida elaborate dal gruppo QoL@Work, per la rilevazione del benessere e malessere dei dipendenti negli atenei italiani e sarà l’occasione di discutere su esperienze di ricerca sul Benessere dei dipendenti delle Università, con due relatori internazionali presenti all’evento che da anni si occupano con successo del benessere in accademia. Il seminario vedrà infatti la partecipazione del professor Hans De Witte dell’Università di Leuven e della professoressa Siw Tone Innstrand della Norwegian University. Dal momento che l’obiettivo è sia di sensibilizzare le istituzioni universitarie sull’importanza di prevenire e monitorare lo stress lavoro-correlato, sia di riflettere sui fattori individuali e organizzativi relativi alla promozione del benessere, l’invito al seminario è stato esteso ai Magnifici Rettori delle Università Italiane, ai Direttori Generali, ai Responsabili dei CUG, oltre che ai Dirigenti e al Personale Tecnico Amministrativo.

Dalla Federico II, hanno confermato la loro presenza il prorettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” prof. Arturo De Vivo, il direttore del Dipartimento Studi Umanistici, Edoardo Massimilla, il coordinatore dei corsi di studio i Psicologia, Orazio Miglino, la responsabile della Sezione di Psicologia e Scienze dell’Educazione, Caterina Arcidiacono il coordinatore del dottorato in Mind, gender and languages, prof. Dario Bacchini, la presidente del Cug,Concetta Giancola. Interverranno inoltre Laura Barnaba, referente area salute e sicurezza e benessere organizzativo – Staff di Presidenza Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (Cnop) e Daniela Pavoncello ricercatrice INAPP – referente Commissione benessere organizzativo della Rete nazionale dei Cuc.