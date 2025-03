Napoli Queer Festival 2025: sei giorni di arte, politica e comunità per un futuro inclusivo

Dopo il successo della prima edizione, il Napoli Queer Festival torna con una programmazione ancora più ricca, politica e inclusiva. Dal 1° al 6 aprile, la città di Napoli diventerà il palcoscenico di una rassegna che celebra l’arte, la cultura e l’attivismo queer, ampliando la sua visione e rafforzando il senso di comunità. Il Festival è realizzato da Casa del Contemporaneo, con il sostegno del Teatro Pubblico Campano e in collaborazione con tutti gli spazi coinvolti nel programma: Sala Assoli-Moscato, Teatro Nuovo, Teatro Avanposto Numero Zero, Quartiere Intelligente. Quest’anno il festival si sviluppa sotto l’egida di Cartesiane Culture, un’associazione culturale nata dall’esperienza della prima edizione, composta da lavoratori dello spettacolo, attivista e artista unita dal desiderio di creare uno spazio di aggregazione, espressione e resistenza per le soggettività queer e transfemministe. “La risonanza che il festival ha avuto l’anno scorso – afferma il curatore artistico Giuseppe Affinito – ci ha posto di fronte alla necessità di riflettere profondamente sul ruolo politico e comunitario di questa esperienza. Non è solo un festival, ma un progetto che vuole espandere il concetto stesso di cultura queer, trasformandolo in un territorio di resistenza, espressione e cura collettiva. Sentiamo la responsabilità di creare uno spazio che non sia solo vetrina artistica, ma piattaforma di dialogo e costruzione di nuove prospettive. La seconda edizione del Napoli Queer Festival mira a consolidare il suo carattere politico e sociale, ponendosi come un luogo di auto-narrazione, di visibilità e di affermazione identitaria. Non vogliamo limitarci a rappresentare, ma desideriamo essere motore di trasformazione, accogliendo artisti e voci che sfidano le strutture normative e che con il loro lavoro immaginano nuovi mondi possibili. In un contesto sociale e politico sempre più ostile alle soggettività queer e alle istanze transfemministe – prosegue Affinito – il festival diventa una necessità”. Il Napoli Queer Festival 2025 si articola in un programma che intreccia spettacolo, performance, cinema, musica, mostre e momenti di dibattito. Tra le novità di quest’anno una mostra fotografica collaborativa, a testimonianza di uno sguardo queer globale e intersezionale, un focus sulla queerness nel mondo arabo con incontri e proiezioni dedicati all’attivismo e all’arte come strumenti di resistenza con particolare attenzione alla Palestina, una giornata dedicata al femminile ribelle e dissidente per esplorare la complessità delle identità di genere e il rapporto tra corpo, società e desiderio. E ancora un evento speciale che porta al centro della scena la fragilità trans e la necessità di spazi di autorappresentazione e visibilità, un fashion anti-show che decostruisce il binarismo della moda e offre una riflessione sul corpo come spazio di autodeterminazione, spettacoli teatrali, stand-up comedy e performance multidisciplinari con artisti e collettivi emergenti che raccontano la queerness tra memoria e futuro, DJ set e momenti di festa per riaffermare il diritto alla gioia, alla comunità e alla celebrazione della propria identità in uno spazio libero e sicuro.