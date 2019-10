Napoli, R-Store adotta per tre anni le aiuole di Largo Pignatelli

Venerdi scorso si è tenuta, a Largo Pignatelli la cerimonia che ha ufficializzato l’adozione dello spazio verde da parte di R-Store Spa per i prossimi 3 anni. erano presenti, tra gli Le aiuole, più di 850mq, si erano completamente inaridite per mancanza di manutenzione dando uno spettacolo desolante dell’intera zona. Così Giancarlo Fimiani, Ad di R-Store, ha deciso di intervenire e nonostante non poche difficoltà burocratiche, con la collaborazione della Municipalità 1 di Napoli Chiaia e del suo presidente Francesco de Giovanni, è riuscito nell’intento di ottenere l’affidamento dello spazio verde. Ha quindi subito attivato un procedimento di rigenerazione dell’area con beneficio per l’intera zona dal punto di vista estetico e della cura delle piante.

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti del mondo del commercio, della politica e dell’imprenditoria oltre che della società civile, come l’associazione GreenCare (con Benedetta de Falco) che ha consegnato ai soci presenti di R-Store Spa la “Medaglia della Riconoscenza Civica”. L’evento è stato accompagnato da musica classica e da un rinfresco per i partecipanti.

“Tutto il mondo civile si sta muovendo verso la restituzione del rapporto con il verde – è scritto in una nota aziendale – anche nelle metropoli più affollate per motivi legati anche alla salute oltre che al bello e al vivere civile. Quello che resta, di questa breve ma significativa cerimonia, è un’oasi verde nell’ormai preponderante cemento urbano, un’area restituita al suo decoro e il messaggio di fondo legato all’impegno civile di cui tutte le componenti sociali della città dovrebbero farsi carico per migliorare le condizioni di vita: speriamo quindi che l’intervento di R-Store possa essere da esempio per altre aziende anche in altri quartieri della nostra città.