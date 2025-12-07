Napoli Racing Show: quasi 20mila presenze nella prima giornata di gare

Parte con il pienone il Napoli Racing Show, l’evento motoristico che fino all’8 dicembre trasformerà il Lungomare partenopeo in uno straordinario circuito automobilistico. La prima giornata che ha portato in pista i Kart per una gara nazionale con 75 piloti ai nastri di partenza ha registrato oltre 20mila presenze. “Il successo di pubblico già dalla prima giornata di gare riflette la passione napoletana per i motori, un amore mai sopito che grazie al Racing Show torna a palpitare. La città ha sete di novità e reagisce bene alle nuove sfide. Ci sono tutti i presupposti per strutturare la Formula E a Napoli, capitale e cuore del Mediterraneo. C’è il parere positivo di tutte le autorità cittadine e di governo intervenute e siamo sicuri di poter proseguire verso la meta”. Così Enzo Rivellini, presidente ASD Napoli Racing Show.

Nella gara nazionale di Karting ci sono state prove libere, qualifiche, prefinali e finali. Nella classe regina pronostico rispettato con la vittoria del campione del mondo 2025 Angelo Lombardo autore anche del giro più veloce. Simile copione anche in KZ Over dove a vincere è stato il campione europeo Paolo Gagliardini. Successi di divisione anche per Giuseppe Massaro, Giovanni Zarpellone e Michele Di Carlo.

Il programma della seconda giornata prevede gare di velocità e Rally. In pista ci saranno bolidi di tutte le categorie: Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Porsche, Audi, Nova Proto, Osella, Mitjet, le immancabili Bicilindriche e i mostri dei Rally con cinque Skoda Fabia contro altrettante Citroen C3 tutte di taglia -Rally 2- senza dimenticare le auto storiche.

Il pomeriggio si arricchisce con l’arrivo del Generale Tullio del Sette, commissario ACI Sport alla presenza del quale sarà piantumato il Cedro di San Francesco.