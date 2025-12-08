Napoli Racing Show, un business da oltre 2 milioni di euro

Sono oltre 40mila gli spettatori arrivati al Napoli Racing Show, nelle prime 36ore di evento, venuti ad applaudire i pluricampioni mondiali ed europei, come Vito Postiglione, Piero Nappi, Rosario Iaquinta, Angelo Lombardo, Paolo Gagliardini a bordo di bolidi mozzafiato, quali Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Porsche, i prestigiosi prototipi e i velocissimi Kart. Una kermesse di livello internazionale che prevede un indotto da oltre 2 milioni di euro in soli tre giorni di evento. “Il Napoli Racing Show rappresenta un salto di qualità per tutta la città di Napoli che si candida a diventare protagonista del motorsport in tutto il mediterraneo” afferma Pasquale Cilento, fiduciario Aci Sport Campania. “Rispetto allo scorso anno abbiamo raddoppiato tutto, anche le presenze, ma la vera notizia è che abbiamo ricevuto la visita di Massimo Palermo, Ceo di Oxygen e curatore del Roma E-Prix, e abbiamo avviato le trattative per l’organizzazione di una gara mondiale di Formula E da disputare qui a Napoli, in una sede opportuna e da definire. Da martedì saremo al Ministero dei Trasporti per avviare una seria interlocuzione che porti all’organizzazione del Gran Premio. Questo risultato è arrivato grazie alla bellezza della città e all’amore dei napoletani, quelli veri, che stanno affollando a decine di migliaia il lungomare Caracciolo per ammirare e applaudire i campioni e i bolidi in gara”.

“Le critiche che stanno arrivando in queste ore onestamente ci stupiscono – prosegue Cilento – Abbiamo realizzato un evento che sta avendo una ricaduta fortissima sul territorio, con un eco internazionale. In tre giorni sposteremo oltre un milione di euro e i problemi di viabilità sono stati brillantemente superati lasciando libere due corsie su via Dohrn. Questa è una kermesse di alto livello, che contrasta quel turismo mordi e fuggi che non porta né lustro né ricchezza alla nostra città, che invece merita palcoscenici internazionali. A chi ci critica diciamo solo una cosa, venite ad assistere a questo spettacolo mozzafiato, Napoli è tutta qui”.