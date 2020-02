Napoli, reati in calo ma aumenta la percezione di insicurezza

“La percezione di insicurezza dei cittadini aumenta a causa di episodi criminosi che hanno avuto un particolare risalto mediatico. Questo nonostante siano calati i reati”. Lo sottolinea il presidente della Corte d’Appello di Napoli, Giuseppe de Carolis, nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Distretto che si tiene nella sala dei Baroni al castel dell’Ovo. “La diminuzione complessiva dei delitti – spiega – non deve tuttavia fare abbassare l’allarme quanto alla criminalita’ organizzata, fenomeno che rimane grave e diffuso non solo nella provincia, ma in tutto il Distretto”. I reati nel Distretto di Napoli in un anno sono diminuiti del 7% passando da 135 mila del 2018 a 125 mila del 2019.