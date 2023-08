Napoli, residenti del Vomero chiedono un presidio di Pronto Soccorso

“Alcuni episodi, avvenuti al Vomero ripropongono il tema della richiesta dell’apertura di un posto fisso, opportunamente attrezzato, da adibire a Pronto Poccorso dell’area più densamente popolata del capoluogo partenopeo“. Lo chiede Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero. “I vomeresi più avanti negli anni – sottolinea Capodanno – ricordano che una struttura adibita a Pronto Soccorso esisteva nell’ambito del quartiere collinare fino agli anni ’50 del secolo scorso, allocata al piano terra di un fabbricato in via Solimena e gestita dalla Croce Rossa Italiana. Ma successivamente è inopinatamente soppressa“. Al Vomero vi sono circa 50mila abitanti su di un’area di poco più di 2 chilometri quadrati. Inoltre occorre considerare l’indotto generato dalla presenza di quasi 2.000 esercizi commerciali a posto fisso che, nei fine settimana, raddoppia almeno le presenze sul territorio. Nell’attesa, secondo il Comitato, “andrebbe valutata l’opportunità di disporre la presenza di un’ambulanza fissa, dotata di tutte le attrezzature per il primo soccorso, a servizio del territorio del quartiere collinare, da far stazionare in una delle isole pedonali”.