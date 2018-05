Napoli, i revisori bocciano il rendiconto 2017

Il collegio dei revisori dei conti del Comune di Napoli “non esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto 2017”. Così si conclude la relazione dell’organismo che ha esaminato il documento contabile che domani sarà al centro della discussione del consiglio comunale chiamato a votarlo. A conclusione della lunga relazione che si snoda in circa 70 pagine, il collegio dei revisori “invita l’organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza” e “prescrive che il Comune provveda tempestivamente ad adottare le attività necessarie al superamento di tutte le riserve garantendo la salvaguardia degli equilibri”. Il collegio, inoltre, chiede di essere messo a conoscenza “del percorso programmato per l’ottemperanza delle prescrizioni”.