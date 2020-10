Napoli, riaperta via Nicotera. Lavori alla Galleria della Vittoria: test sulla tenuta dei materiali di rivestimento

Proseguono i lavori all’interno della Galleria Vittoria di Napoli, chiusa in entrambi i sensi di marcia dallo scorso 27 settembre a seguito del distacco di una piccola porzione del rivestimento. La chiusura della Galleria Vittoria, che collega l’area del porto e di piazza Municipio con piazza Vittoria e il quartiere Chiaia, ha comportato tra l’altro la riapertura alle auto del lungomare pedonale di via Partenope. Nei giorni scorsi sono stati ultimati i rilievi con laser scanner e le indagini termografiche. Le indagini eseguite, insieme alle ispezioni visive condotte dai tecnici comunali, hanno consentito di completare il quadro conoscitivo del sistema di realizzazione del rivestimento della Galleria. Alla luce delle informazioni acquisite, a partire da oggi sarà avviato il controllo di tutte le parti individuate come strategiche per la tenuta del rivestimento e saranno eseguite prove per la caratterizzazione meccanica dei materiali, preordinata alla progettazione degli eventuali interventi per il miglioramento della sicurezza che si dovessero rendere necessari per la riapertura al traffico della Galleria. L’amministrazione sta eseguendo accertamenti e lavori perché la caduta di uno dei pannelli della galleria non possa verificarsi in altri punti.

Intanto il Comune ha annunciato la riapertura al traffico oggi di via Nicotera, importante arteria di collegamento tra corso Vittorio Emanuele e il centro città. La strada è stata completamente ripavimentata nell’ambito dei lavori di realizzazione della stazione Chiaia della Linea 6 della Metropolitana, particolarmente complessi in quanto il pozzo di stazione, profondo circa 50 metri, è stato realizzato in spazi limitatissimi, occupando per intero piazza Santa Maria degli Angeli e ricorrendo a dispositivi di chiusura temporanea di via Nicotera. I lavori della stazione sono in fase avanzatissima e ora si sta procedendo alla sistemazione esterna, che vedrà la riqualificazione della piazza con l’accesso alla stazione e il nuovo collegamento con via Chiaia. Entro la prossima primavera si completeranno i lavori di sistemazione della piazza, liberando l’area dal cantiere. Proseguono infine i lavori sul corso Vittorio Emanuele e al fine di migliorare la circolazione stradale sull’arteria, congiuntamente all’apertura di via Nicotera, sono stati attuati una serie di ottimizzazioni degli impianti semaforici a seguito della diversa distribuzione dei flussi venutasi a creare in città.