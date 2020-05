Napoli, riapre la pasticceria ai Quartieri Spagnoli e regala dolci ai bisognosi

Dopo settimane di lockdown hanno alzato la saracinesca della loro pasticceria ai Quartieri Spagnoli di Napoli e, per la prima infornata di dolci, hanno pensato ai poveri della zona ai quali hanno fatto arrivare vassoi di Vol-au-vent, ciambelline dolci specialità della casa. A sostenere l’iniziativa dei fratelli Calemma titolari della pasticceria ‘Dolci Momenti’ i volontari dell’associazione evangelica ‘Tabita’ che nei giorni della crisi ha provveduto con i suoi volontari a distribuire pasti e generi di prima necessità alle persone bisognose della città. Oltre alle ciambelle, i pasticceri hanno anche offerto una grande torta su cui hanno disegnato un arcobaleno, due persone sorridenti e la frase ‘Andrà tutto bene’ divenuta lo slogan nella battaglia contro il covid-19. “Non tutti sanno – spiega all’Ansa Mimmo Pazzi, presidente di Tabita davanti al bancone pieno di dolci – che lo slogan è del profeta Geremia capitolo 38 verso 20 della Bibbia”. “Geremia – spiega – era stato scaraventato in una cisterna e temeva per la sua sorte proprio come sta accadendo qui ed in tutto il mondo in questi giorni. Siamo caduti in un pozzo e mai come ora temiamo per il nostro futuro”. “Proprio per questo – conclude – dobbiamo sostenere le famiglie che più di altre stanno soffrendo per crisi dovuta al Coronavirus ed oggi grazie a questi amici pasticcieri porteremo loro un piccolo momento di gioia”.