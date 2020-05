Napoli, riapre l’ospedale Ascalesi: al via le visite. Con il Pascale costituirà il polo oncologico più grande del Sud

Dopo alcuni lavori di ristrutturazione ha riaperto l’ospedale Ascalesi di Napoli. Al via oggi le prime visite nei laboratori oncologici. La struttura del centro storico è accorpata all’istituto tumori Pascale e la sua missione sarà quella di decongestionare il plesso collinare e alleggerire le liste d’attesa per interventi e visite. “Questo è solo il primo passo e saremo pronti entro fine anno – dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi – con attività chirurgiche e continuità della assistenza. Inoltre, sempre grazie alla Regione Campania, è già attivo il finanziamento per il rinnovo completo della radioterapia. La nostra Fase 2 comincia da qui”. Dal Pascale fanno sapere che presto l’Ascalesi diventerà parte integrante del più grande polo oncologico del Mezzogiorno, il polo Mediterraneo, con una struttura nel quartiere di Forcella facilmente raggiungibile per chi arriva dalla provincia. Prendono il via subito, inoltre, gli ambulatori di telemedicina, come la fisioterapia, e i teleconsulti, percorsi psicologi che per ora si svolgono da remoto.