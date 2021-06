Napoli ricorda Fabrizia Ramondino: intitolate alla scrittrice le scale di via Pontecorvo. Giovedì 24 la cerimonia

Giovedì 24 giugno alle ore 10, a Napoli, presso le scale di via Pontecorvo, si svolgerà la cerimonia di intitolazione delle scale alla scrittrice Fabrizia Ramondino. Interverranno il sindaco Luigi de Magistris, l’assessore Francesca Menna promotrice dell’evento e l’assessore Clemente, Livia Patrizi, figlia della scrittrice, il regista Mario Martone, Fatima Mahfud rappresentante del Fronte Polisario e Paola Nitido che ha curato uno studio sul tutto il patrimonio intellettuale prodotto dalla scrittrice. “Fabrizia Ramondino – dichiara l’assessore Menna – rappresenta una delle più raffinate esponenti della cultura del 900; con il suo sguardo capace di interpretare la realtà leggendone le più sottili sfumature, ha saputo rappresentare Napoli e le sue innumerevoli contraddizioni inserendola in un quadro più ampio, come espressione concreta di un ‘modo di stare al mondo dell’essere umano. “E’ stata una donna – continua l’assessore – in grado di partecipare in maniera attiva agli eventi del suo tempo lasciando una traccia indelebile del suo operato, come l’apporto importante che ha offerto alla questione del popolo Sahrawai e non ultimo la costituzione della mensa dei bambini proletari. È proprio per questo che abbiamo pensato di dedicarle le scale attigue proprio nel luogo in cui era stata istituita la mensa”, conclude Menna.