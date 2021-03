Napoli ricorda Lou Reed, online la terza edizione di Waiting for the Man

La Fondazione Made in Cloister celebra, a 8 anni dalla sua scomparsa, Lou Reed. La terza edizione di “Waiting for the Man” (dal titolo del celebre brano dei Velvet Underground), si svolgerà in rete, in diretta streaming, sul canale youtube della fondazione dalle ore 20 di venerdì 12 marzo. Nel corso della serata, si legge in una nota, si alterneranno “reading, documentari, mostre fotografiche, racconti ed ovviamente la musica, la sua musica reinterpretata da artisti partenopei ed internazionali, come Saturnino, Lee Van Cleef, Fanali e Anohni. Special guest di questa edizione Willem Dafoe, famoso attore e grande amico di Lou Reed, che leggerà i versi di Street Hassle, brano musicale dell’omonimo album, testimonianza dell’arte poetica del cantante scomparso, che ha sempre raccontato dell’ambiguità umana e dei bassifondi metropolitani nelle sue canzoni, creando una splendida fusione di musica e versi. Cristina Donadio e Saturnino Celani interpreteranno A Dream, brano dedicato ad Andy Wharol, che scoprì e lanciò sulla scena pop dell’epoca i Velvet Underground, divenendo loro mecenate e grandissimo amico di Lou, che gli dedicò la canzone dopo la sua morte.