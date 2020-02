Napoli, rimossi striscioni anti Salvini (oggi all’Augusteo). E a piazza Dante manifestano le Sardine

“No Salvini, no Trump” è una delle scritte sullo striscione – poi rimosso – trovato in piazza Garibaldi a Napoli nelle prime ore del mattino. Sull’accaduto indaga la Digos. Il leader della Lega sarà dalle 18,30 nel capoluogo campano, in un teatro del centro. Prevista anche una manifestazione dei centri sociali, con concentramento alle 17,30 a largo Berlinguer, in via Toledo, mentre le Sardine manifesteranno a piazza Dante intorno alle 19,30. La città è ‘blindata’ per prevenire eventuali disordini. La Funicolare centrale, la cui stazione principale è proprio in piazzetta Augusteo – accanto al teatro in cui ci sarà il comizio di Matteo Salvini – concluderà le sue corse alle 16, per evitare problemi di ordine pubblico.