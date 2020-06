Napoli, ripartono da domani i collegamenti Snav con le Eolie. Rafforzati i protocolli sanitari

Riprenderanno domani i collegamenti Snav, società del gruppo Msc, verso le isole e la Croazia. Riparte quindi il collegamento veloce da Napoli con le Isole Eolie (Stromboli, Panarea, Salina, Lipari, Vulcano) e il 4 luglio il collegamento veloce da Napoli con le Ponza e Ventotene. “Ampia scelta di orari di partenza da NAPOLIper raggiungere tutti i giorni in modo comodo e veloce Capri, Ischia e Procida e viceversa” come sottolinea una nota della società. Riconfermata, sempre a partire da domani, anche la linea Ancona-Spalato effettuata con il cruise ferry “Snav Aurelia” “”il cui comfort – si afferma – è stato ulteriormente migliorato grazie ai lavori di restyling”. Le partenze sono state programmate alle 19.30 da Ancona il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato mentre da Spalato si salpa il martedì, giovedì, sabato e domenica. “Finalmente ripartiamo e lo facciamo in piena sicurezza, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per la salvaguardia e la salute dei nostri clienti ed equipaggi.” afferma Giuseppe Langella, amministratore delegato Snav. “Oltre al comfort ed alla affidabilità dei servizi, Snav – si rileva ancora – si è particolarmente concentrata sulla sicurezza nel pieno rispetto dei protocolli sanitari per contrastare l’epidemia da covid-19 con la sanificazione certificata degli ambienti, il controllo ed il rispetto del distanziamento sociale e l’installazione di filtri Hepa per il ricambio d’aria antivirus covid-19”.