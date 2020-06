Napoli, sabato riapre il museo di San Gennaro. Giacigli e letti di fortuna dei clochard ostacolano l’ingresso

Giacigli e letti di fortuna di senzatetto ne ostacolano l’accesso ma sabato a Napoli riaprirà comunque, dopo mesi di lockdown, il Tesoro di San Gennaro. È la decisione presa dalla direzione Museo adiacente il Duomo, meta di migliaia di turisti, che ospita i gioielli più preziosi al mondo tra i quali la famosa mitra il cui valore sarebbe superiore anche alla corona della regina d’ Inghilterra. ”Il museo deve riaprire – spiega all’ANSA il direttore Paolo Jorio – mi spiace solo che non si sono trovate soluzioni per le numerose persone assiepate sotto il colonnato nonostante le numerose segnalazioni fatte da me e dal responsabile legale della deputazione Cappella del Tesoro di San Gennaro, Riccardo Imperiali di Francavilla”. ”La soluzione al problema che riguarda anche altri siti in città – ricorda Ciro Esposito comandante della Polizia Muncipale – non può prescindere dalla volontà dei senza dimora di abbandonare i luoghi occupati né tanto meno può prevedere atti di forza da parte delle istituzioni coinvolte. Nel caso del colonnato del Museo siamo anche riusciti ad allontanare gli occupanti che però, dopo pochi giorni si sono di nuovo accampati ”. “Spero – conclude Paolo Jorio – che entro sabato si trovi una soluzione migliore ed adeguata per queste persone. Noi comunque stiamo lavorando per la riapertura sperando al più presto di poter ospitare degnamente napoletani e turisti”.