Napoli, Salvini: Il flop delle Sardine? Scelgono i salotti chic mentre io vado a Scampia

“Flop Sardine a Napoli? Che peccato. Se uno sceglie di andare a farsi la foto vacanza con Benetton, Toscani e sceglie i salotti radical chic….”: cosi il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta la manifestazione che si è svolta ieri a Napoli delle Sardine, quasi in concomitanza con il suo incontro con i militanti che si è svolto al Teatro Augusteo. “Mentre loro erano lì io ero a Scampia. Ognuno sceglie cosa fare”, ha aggiunto.



Rifiuti, la Campania ha bisogno di impianti

L’ex ministro dell’Interno si sofferma anche sulla annosa questione dei rifiuti nella regione, “Occorrono impianti che trasformino i rifiuti in energia – afferma. O si continua a far finta di niente e a morire di rifiuti e ad avvantaggiare la camorra oppure si fanno gli impianti moderni, puliti e controllati che portano valore aggiunto al territorio. In Campania servono impianti altrimenti si va avanti altri 30 anni con l’emergenza rifiuti”.



Ruotolo, Si sente un dio in terra

«Sandro Ruotolo? Pericoli non ce ne sono. Il Governo avrebbe bisogno di una spina dorsale, non un puntello come Ruotolo. Il nostro è un Governo così diviso su tutto che non riuscirebbe nemmeno la fata turchina a far diventare il rospo un principe. Dai confronti con gli altri candidati, il signor Ruotolo scappa, si sente Dio in terra. Il candidato della Lega è una persona molto concreta». Così, in merito alle prossime elezioni suppletive per il Senato, a Napoli, Matteo Salvini, intervistato da Radio Crc