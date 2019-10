Napoli, sciopero dei trasporti: stop a metro e funicolari (meno quella di Montesanto). Bus: circola il 70%

Si sono fermate a Napoli – a causa dello sciopero dei trasporti – la linea 1 della metropolitana e le funicolari Centrale, Chiaia e Mergellina. Resta aperta invece la funicolare di Montesanto. Lo rende noto l’Usb, tra le sigle sindacali che hanno indetto in città lo sciopero del trasporto pubblico di 4 ore dalle ore 11 alle ore 15. La sigla sindacale rende noto che nella funicolare di Montesanto sono “incustodite, perche’ senza personale, le postazioni delle fermate di Corso Vittorio Emanuele e di Morghen. La scelta aziendale di far restare la funicolare di Montesanto aperta senza il numero minimo di personale – afferma Adolfo Vallini, esponente dell’esecutivo provinciale Usb – e’ un fatto grave che attenta alla sicurezza e alla regolarita’ dell’esercizio. Informeremo l’USTIF, organismo del ministero dei Trasporti, di questa assurda condotta”. L’adesione allo sciopero, per quanto riguarda i mezzi in superficie, ha raggiunto il 29,8 per cento, tra i lavoratori di Anm. Secondo i dati forniti dall’azienda, quindi, circa il 70 per cento della flotta dei mezzi di superficie circola regolarmente.