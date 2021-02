Napoli sconfitto al Ferraris, è notte fonda

di Diego Pantani

II Napoli va a Genova per giocare contro i rossoblù privo di due

elementi quali Ghoulam e Koulibaly colpiti dal covid. II primo ad

andare alla conclusione è Lozano al 4’pt che prova una conclusione da

fuori, ma Perin si lancia e mette il pallone in calcio d’angolo.

All’11pt alla prima occasione a passare è il Genoa, che sfrutta uno

svarione difensivo azzurro con Demme che effettua un retropassaggio

per Maksimovic il quale viene intercettato da Pandev che, con

destrezza, segna la rete del vantaggio genoano. Al 24’pt il Napoli ha

una grossissima opportunità di pareggiare con Petagna, ma il suo colpo

di testa, su cross di Mario Rui dalla sinistra, si infrange contro la

traversa. Al 26’pt il Genoa raddoppia dopo un’azione corale composta

da ventuno passaggi riusciti conclusa da Zayc che serve in area

Pandev, che realizza la doppietta dell’ex. Al 42’pt Mario Rui cerca di

diminuire lo svantaggio con un sinistro al da fuori area che termina

alto sulla traversa. Termina così il primo tempo sul risultato di 2-0

per i padroni di casa che hanno sfruttato al meglio le uniche due

occasioni create. Al 52’st Gattuso cerca di cambiare qualcosa

inserendo Osimhen e Insigne per Petagna e Zielinski. AL 62’st è

proprio l’attaccante nigeriano ad andare alla conclusione su un cross

di Mario Rui ma il suo tiro è impreciso e va alto sulla traversa. Al

68’st il Napoli perde anche Mans per un problema fisico che lascia il

posto a Rrahmani. Al 70’st ci prova anche Demme con un tiro al volo da

calcio d’angolo ma Perin compie gli straordinari levando il che era

diretto nel sette. La sfortuna azzurra non ha fine quando al 77’st un

tiro di Insigne va a sbattere contro il palo. Al 79’st il Napoli

riesce finalmente ad accorciare le distanze con Politano che sfrutta

un rimpallo favorevole in area e col sinistro segna la rete del 2-1.

L’arbitro concede 4′ di recupero ed al 93’st il Napoli va vicinoal

pareggio dopo un’azione sulla destra di Politano che mette al centro

per Elmas, ma il centrocampista macedone colpisce male il pallone che

termina alto sprecando una ghiotta occasione. Al 94’st c’è un ultimo

disperato attacco del Napoli con Mario Rui che viene toccato in area

da Scamacca ma il tocco non viene considerato da rigore dall’arbitro

che quindi fa spegnere definitivamente le speranze del Napoli che ora

è atteso da altre due partite immediate contro l’Atalanta in Coppa

Italia e Juventus in campionato allo stadio ”Diego Armando

Maradona”.