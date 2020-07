Napoli, scoperti appartamenti abusivi intorno a un teatro del ‘700

Un complesso immobiliare costruito attorno a un teatro del ‘700. E’ quanto scoperto dalla Polizia municipale di Napoli all’interno di un’area soggetta a vincolo monumentale in via Manzoni. Gli agenti della Tutela edilizia e dell’Unità operativa Chiaia, ai quali era stato rifiutato l’accesso per effettuare i controlli al cantiere, hanno ottenuto una delega dalla Procura per l’accesso forzato con l’ausilio dei Vigili del fuoco. Accedendo al cantiere è stato accertato che, in luogo di una struttura settecentesca composta da torrino scenico, spalti e quinte del “Teatro Patrizi”, era stato realizzato un complesso immobiliare composto da quattro appartamenti disposti su quattro livelli. Le opere, che avvolgevano l’originaria architettura storica del Teatro, venivano sottoposte a sequestro e i responsabili denunciati all’autorità giudiziaria.