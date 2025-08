Napoli, scoppia il caso dell’ex Galoppatoio: a bando i locali dove nasce la sorgente del Beverello

Il bando per assegnare la gestione dell’ex Galoppatoio di Napoli, poi adibito a centro sportivo, solleva un bel po’ di polemiche. Con una lettera inviata all’amministrazione comunale il cavaliere Vittorio Macina, l’avvocato Enrico Marsiglia e il vicepresidente del Centro Studi Eumed, Paolo Pantani, segnalano che all’interno dei locali è presente il bottino di presa della sorgente del Beverello. Ovvero il luogo dove viene incanalata l’acqua sorgiva, che a sua volta nasce da un pozzo fatto realizzare da Ferdinando II nei giardini del Palazzo Reale.

“In riferimento al bando di avviso di concessione a canone agevolato voi emanato dalla Agenzia del Demanio nel mese di agosto 2025 per l’assegnazione dei locali dell’ex Galoppatoio adibito a centro sportivo sito in Napoli con accesso da Via Riccardo Filangieri di Candido Gonzaga – Cavalli di Bronzo.

Si fa presente che nei locali della Polisportiva Parthenope è presente il bottino di presa della sorgente del Biberellum che scaturisce da un pozzo esistente nei giardini di Palazzo Reale, tale sorgente fu ripristinata con proprie risorse dall’associazione Nea-Hidros da me presieduta del maggio 1995.

Si fa presente che tale bando non prevede nessun recupero ne ripristino e conservazione, tale azione dovrebbe essere di priorità proprio per la storia della città di Napoli. Si allega alla presente la foto del bottino di presa e il filmato di recupero della sorgente del Biberellum eseguita nel maggio 1995″.