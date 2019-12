Napoli, scuole chiuse per il maltempo. E il sindaco di Milano: Esagerati

Sono rimaste chiuse le scuole oggi a Napoli per effetto di un’ordinanza del sindaco, Luigi de Magistris, a seguito dell’allerta meteo di criticità giallà, a partire dalle ore 12 di oggi e fino alle ore 9 di domani, emessa ieri dalla Protezione civile della Regione Campania. Il provvedimento ha provocato l’ironia del sindaco di Milano Giuseppe Sala il quale ha scritto. su Istagram: “I milanesi non si spaventano per due fiocchi di neve dai…”. Chiusi anche i parchi cittadini. L’amministrazione comunale inoltre invita la cittadinanza «a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari» perché tra gli scenari di impatto al suolo nel bollettino regionale si citano tra l’altro «danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. E ancora possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; possibili occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate». Nel bollettino della Protezione civile regionale si parla «venti forti occidentali, con possibili raffiche nei temporali, tendenti a molto forti nord-occidentali; di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense; di mare agitato o localmente molto agitato, soprattutto lungo le coste esposte.

Intanto Ischia e Procida sono pressoché isolate per il maltempo: a metà giornata solo alcune navi stanno assicurando i collegamenti marittimi per le due isole mentre si prevede il blocco assoluto per la serata. L’arrivo della perturbazione atlantica, con forti vento di libeccio, ha dapprima provocato lo stop dei mezzi veloci per poi fermare nei porti anche diversi traghetti; sospesi tutti i collegamenti da e per Forio e Casamicciola, restano operativi gli approdi di Ischia Porto e Procida da Pozzuoli e Napoli ma siti internet e call center delle compagnie di navigazione lasciano poche speranze per i collegamenti serali.