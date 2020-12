Napoli, sei ragazzi violano il coprifuoco: sassi contro i carabinieri

In strada alle 2 di notte a dispetto del coprifuoco, alla vista dei carabinieri hanno lanciato alcuni sassi contro la vettura dei militari. Protagonisti sei ragazzi, quattro maggiorenni e due minorenni di 15 e 17 anni, tutti denunciati e sanzionati per il mancato rispetto delle normative Covid. E’ avvenuto a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli, in via Ravello. I giovani alla vista dei carabinieri sono scappati cercando di far perdere le proprie tracce. Tra loro alcuni hanno cominciato a lanciare sassi all’indirizzo dei militari. Uno di questi ha scheggiato il parabrezza dell’auto danneggiandolo. La sassaiola non ha impedito comunque ai militari di raggiungere i sei, e di fermarli e identificarli. Denunciati a piede libero dovranno rispondere di resistenza e danneggiamento aggravato.