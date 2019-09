Napoli, in seimila ai test d’accesso a Medicina: solo mille i posti disponibili

Al via dopo l’identificazione dei candidati, i test per l’accesso alla Facoltà di Medicina a Napoli. Quest’anno sono in totale 6369 i ragazzi che tenteranno di superare la selezione: 4669 si sono iscritti per l’Università Federico II; 1700 per l’Università della Campania Luigi Vanvitelli. Alla Federico II i posti a disposizione sono 507, mentre alla Vanvitelli sono 500. Da tempo, orami, i test sono su base nazionale. Ciò consente ai candidati di indicare anche altre facoltà di medicina in altre città italiane e attendere poi lo scorrimento delle graduatorie per un eventuale accesso.