Napoli sempre più capitale del wedding tourism italiano, domani al via Tutto Sposi

Sarà inaugurata domani, sabato 18 ottobre, alle ore 11, alla presenza delle istituzioni e dei vertici di Mostra d’Oltremare, la 36ª edizione di Tutto Sposi che evidenzia sempre più il carattere internazionale della kermesse. La presidente Martina Ferrara, per questa edizione 2025, ha rivolto grande attenzione al ruolo della città di Napoli sempre più Capitale del wedding tourism italiano.

Brand internazionali, oltre alle realtà italiane e campane, animeranno il white carpet nelle giornate espositive dei fine settimana, 18-19 e 25-26 ottobre, ma il fulcro dell’evento pone in evidenza le location e l’intera filiera del comparto, tanto da registrare, tra gli espositori presenti, una ricca partecipazione di strutture ricettive specializzate in ricevimenti.

Le sfilate

Nella giornata di apertura, a partire dalle ore 17,30 nel padiglione dei fashion show (3B), prenderanno vita le sfilate di Tutto Sposi con ben 3 appuntamenti realizzati con Pierangeli Fashion, distributore italiano ed europeo. È israeliano il brand della stilista Julie Vino che aprirà la Bridal fashion Week a Tutto Sposi, presentando circa 20 creazioni della sua collezione 2026 ma che vedrà sfilare anche 4 abiti inediti, di quella del 2027 appena presentata a New York. A seguire, sfilerà il brand dei Paesi Bassi: Chic & Holland, della creatrice e stilista Faiza Talat, che presenterà il secondo abito nozze delle spose, mentre a concludere la prima serata in passerella sarà ancora un brand internazionale: Diba Celina della creatrice kosovara che farà sfilare la sua collezione sposa e cerimonia donna.

Se ad aprire la quattro giorni della kermesse sarà il valore internazionale dell’appuntamento, con sfilate di stiliste estere, le altre giornate della Bridal Fashion Week celebreranno un’ampia presenza di atelier e maison campane e pugliesi, pronte a far sfilare le proprie collezioni. Il fitto calendario di défilé prevede: domenica 19 Atelier La Venere (ore 17); Atelier Amirante (ore 18.30) e Petrelli Uomo (ore 20). Domenica 26 sarà in passerella Essenza Boutique (ore 18.30) e chiuderà Maison Le dive (ore 20.30).

Dal battesimo al matrimonio

La 36ª edizione di Tutto Sposi rappresenta un’occasione importante non solo per le coppie di sposi e il mondo del wedding, ma anche, più in generale, per gli eventi e le celebrazioni più importanti nella vita di tutti. Dal battesimo, al matrimonio, dai 18 anni alle lauree, tutto ciò che merita un festeggiamento da ricordare trova in questa fiera un’ampia panoramica di possibilità, soprattutto per quanto riguarda le location. Abbandonato il concetto tradizionale di ricevimento con banchetto luculliano, oggi si predilige l’atmosfera unica di un luogo, l’originalità e la personalizzazione delle feste, insieme agli aspetti più dinamici, come l’intrattenimento e la musica live. Per questo motivo Tutto Sposi ha dato ampio spazio, quest’anno, alla sezione “Ricevimento”, ospitando 18 tra le più rappresentative realtà campane specializzate in organizzazione di eventi esclusivi.

Incontro con il ministro Santanché

La chiusura della trentaseiesima edizione, domenica 26, vedrà al centro dei programmi dell’evento l’incontro con il Ministro del Turismo Daniela Garnero Santanchè. Si parlerà di wedding tourism, segmento trainante dell’economia italiana, ai vertici europei, per incoming di questo particolare segmento turistico. Un aspetto di mercato che coinvolge anche numerosi espositori presenti a Tutto Sposi, come location, aziende di catering e wedding planner che, grazie all’indotto distribuito su un’ampia e qualificata filiera, vede una crescita della domanda, negli ultimi due anni, del + 46,3%. Napoli città Metropolitana, anche con la variegata offerta della costiera sorrentina e delle isole di Capri, Ischia e Procida, ha l’opportunità di diventare location principale dei Sì delle coppie straniere.