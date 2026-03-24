Napoli sempre più centrale nella rete Wizz Air: incontro con i media

Napoli si conferma sempre più centrale nella rete italiana di Wizz Air. La compagnia low cost e Gesac, gestore dell’aeroporto di Capodichino, hanno organizzato ieri un media breakfast per illustrare le novità della Summer Season 2026 e le opportunità per lo scalo partenopeo.

L’incontro, tenutosi nella suggestiva Sala degli Specchi del Gran Caffè Gambrinus, ha rappresentato un momento di confronto diretto con i media sulle strategie commerciali della compagnia, sull’espansione del network di rotte e sul ruolo crescente di Napoli all’interno del mercato nazionale del trasporto aereo.

A intervenire sono stati Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, e Margherita Chiaramonte, Commercial Director Aviation di GESAC, che hanno sottolineato come lo scalo partenopeo stia diventando sempre più strategico per la compagnia. L’attenzione è stata rivolta non solo alle nuove rotte, ma anche alle ricadute economiche e turistiche per il territorio campano, con Napoli protagonista di una crescita del traffico passeggeri e della connettività internazionale.

L’iniziativa ha offerto ai giornalisti l’opportunità di approfondire le dinamiche del settore aviation, le prospettive della Summer Season e le strategie che puntano a consolidare Capodichino come hub di riferimento per i collegamenti low cost.